Escola de Ibaté participa da 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Crédito: Divulgação

A Escola Professora Vera Helena Trinta Pulcinelli tem o prazer de anunciar sua participação na 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Este evento prestigioso reúne estudantes de todo o país para explorar e aprofundar seus conhecimentos em astronomia e astronáutica, proporcionando uma experiência educacional rica e envolvente.

A OBA é uma competição aberta a escolas públicas e privadas, urbanas e rurais, sem a exigência de um número mínimo ou máximo de participantes. Este ano, a escola inscreveu três turmas do 5º ano para participar da competição. A inscrição foi realizada no site oficial da OBA (www.oba.org.br) antes do prazo final, no dia 10 de maio.

Desde a inscrição, os docentes da escola trabalharam incansavelmente para preparar os alunos para a prova, que foi realizada no dia 17 de maio.

A OBA é coordenada por uma comissão formada por membros da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e da Agência Espacial Brasileira (AEB), garantindo a qualidade e a relevância do conteúdo abordado. Este evento não apenas testa os conhecimentos dos alunos, mas também incentiva a curiosidade científica e o amor pela exploração espacial.

“Nossos professores dedicaram-se de forma brilhante. Independente do resultado, o mais importante é a experiência e a vivência com conteúdos importantes e diferenciados, que farão diferença na vida de todos. Mais do que medalhas, prêmios e diplomas de participação, o objetivo foi proporcionar aos estudantes novas descobertas, ideias e conhecimentos”, destacou a Secretária de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves.

A participação na OBA representa um marco significativo para a Escola Professora Vera Helena Trinta Pulcinelli, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade e o desenvolvimento integral dos seus alunos. A escola agradece a todos os envolvidos e parabeniza os estudantes pelo empenho e dedicação. Essa experiência deixará um impacto duradouro e positivo em suas trajetórias acadêmicas e pessoais.

