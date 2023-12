Envolvido em roubos, adolescente é detido em Porto Ferreira

SIGA O SCA NO

Revólver e um relógio foram apreendidos pelas autoridades policiais - Crédito: Divulgação

Durante operação conjunta nesta sexta-feira, 1, policiais militares e policiais civis apreenderam na rua Josino F. de Barros, em Porto Ferreira, um adolescente, que teria envolvimento com diversos assaltos naquela cidade.

As autoridades policiais realizaram um cumprimento de mandado de busca e apreensão, na residência do infrator e localizaram sob o colchão no quarto um revólver calibre 32, numeração suprimida, que seria utilizado para os crimes. Havia ainda um relógio que teria sido roubado em um hotel.

O infrator foi encaminhado à delegacia de Porto Ferreira e após as deliberações de praxe, ficou à disposição da Justiça.

