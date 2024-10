Engavetamento envolvendo vários veículos deixa uma pessoa em estado grave na WL

SIGA O SCA NO

09 Out 2024 - 16h10

09 Out 2024 - 16h10 Por Da redação

Um acidente envolvendo oito veículos ocorreu na rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro, na tarde desta quarta-feira (9). A sequência de colisões teve início quando uma carreta VW atingiu a traseira de um Nissan Kicks, que por sua vez colidiu com outros veículos, incluindo um GM Onix, um Toyota Hillux, um Toyota Yaris e uma Fiat Ducato. O trecho onde houve as colisões passa por obras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, bem como a concessionária da rodovia. A equipe médica atendeu uma vítima que estava em um veículo Fiat Ducato e a encaminhou para um hospital da região. O motorista de um dos caminhões foi socorrido por equipes de resgate e encaminhado para a UPA mais próxima.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) está no local realizando o isolamento do local do acidente para o trabalho da perícia e controlando o trânsito.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

