Encerramento do Festival de Verão de Ibaté acontece neste domingo (18)

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, realiza as atividades de encerramento do Festival de Verão 2024, neste domingo (18), a partir das 8h, no Complexo Esportivo Parrelão.

De acordo com a programação, os jogos acontecem no período da manhã, a partir das 8h, com festival de skate; competições de futsal feminino; basquete; futebol society masculino; vôlei de areia; futevôlei; bocha e beach tennis, acontecendo, respectivamente, em cada quadra do Complexo.

Segundo Raul Seixas II, secretário-adjunto de Esportes, este tipo de evento estimula o verdadeiro espírito esportivo nas pessoas. “Além de confraternizar entre as equipes, o festival veio para aflorar ainda mais nos jovens e adultos, valores de compreensão e amizade, bem como proporcionar atividades de bem-estar”, destacou.

Segurança, estrutura e diversas modalidades esportivas foram proporcionadas aos 600 atletas inscritos, e ao público que acompanhou de perto o Festival de Verão. “Com o apoio da Guarda Civil Municipal, preservando a segurança e o bem-estar de todos, a população além desfrutar de um ambiente totalmente descontraído, participou das aulas de RitBox, Zumba, Karatê, Taekwondo e Box”, contou o secretário adjunto.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, ficou feliz ao ver o grande número de jovens, adultos e crianças participando das atividades. “A Prefeitura vai continuar proporcionando a realização de eventos como este, porque além da opção de lazer, é um incentivo à prática de esportes, que é extremamente importante para a saúde. Ficamos muito honrados e felizes em ver o “Parrelão” completamente lotado″, finaliza.

