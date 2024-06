Eixo SP inicia obras de construção de 3ª faixa na Washington Luís entre Cordeirópolis e Corumbataí

SIGA O SCA NO

Rodovia Washington Luis - Crédito: Divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias lança nesta sexta-feira (21) às obras de implantação da terceira faixa da SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí. O investimento é de R$ 259 milhões e visa ampliar a capacidade da rodovia, melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança dos usuários.

Serão construídos 40 quilômetros de nova faixa no sentido interior e outros 40 quilômetros no sentido capital, totalizando 80 quilômetros de pistas adicionais. A previsão é que as obras sejam concluídas em até três anos.

