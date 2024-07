Eixo SP inicia implantação de 3ª faixa na SP 310

Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias fez na tarde desta quarta-feira (3) o lançamento oficial das obras de implantação da terceira faixa da SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre Cordeirópolis e Corumbataí. Os trabalhos partem do km 153, no entroncamento com a Rodovia Anhanguera (SP 330), em Cordeirópolis, e seguem até o km 193, na altura da alça de acesso a Corumbataí.

Serão 40 quilômetros de faixa adicional em ambos os sentidos da rodovia, totalizando 80 quilômetros de pista ampliada, o que dará maior fluidez ao trânsito, tornando a Rodovia Washington Luís mais rápida e segura. O investimento da concessionária na obra será de R$ 259 milhões. O prazo previsto para conclusão total dos trabalhos é de 3 anos.

O anúncio oficial do início das obras foi feito pelo diretor de Engenharia da Eixo SP, Robinson Avila, em evento realizado no km 182+300 da Rodovia Washington Luís, na pista sentido Interior, em Rio Claro. A cerimônia de lançamento dos trabalhos contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do diretor-presidente da Eixo SP, Sergio Santillan, e de outras autoridades locais, regionais e estadual.

O cronograma das obras prevê ainda a implantação de um dispositivo de retorno em desnível com rotatórias no km 157+700. A nova estrutura viária servirá como ligação da Rodovia Washington Luiz com o futuro contorno rodoviário de Cordeirópolis. Estão previstas também obras de adequação, alargamentos e prolongamentos de 38 dispositivos, além da instalação de pontos de iluminação nos trechos urbanos em Cordeirópolis, Santa Gertrudes e Rio Claro.

Ao todo, serão 12 quilômetros de rodovias iluminadas com o uso de tecnologia sustentável. A instalação das luminárias com painéis solares faz parte do projeto de modernização das rodovias sob gestão da Eixo SP e tem como objetivo melhorar a visibilidade dos motoristas e, com isso, reduzir os riscos de acidente nos trechos urbanos, onde a circulação de moradores é maior.

Agilidade

A implantação da terceira faixa nesse trecho da Rodovia Washington Luís visa dar maior fluidez ao grande volume de veículos que acessam a rodovia diariamente. Para o superintendente de Obras da Eixo SP, José Geraldo de Andrade, a expansão da via representa um passo importante para aumentar a segurança, a eficiência no transporte e o desenvolvimento econômico da região. Segundo ele, durante o período de obras, deverão ser gerados cerca de 300 empregos diretos e outros 300 indiretos.

