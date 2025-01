Eixo SP conclui 20 km de terceira faixa na Washington Luís

Washington Luís com terceira faixa - Crédito: divulgação

Em sete meses de trabalho intenso, a Eixo SP já construiu 20 quilômetros de terceira faixa na SP 310 - Rodovia Washington Luís, no trecho entre Corumbataí e Cordeirópolis. As obras seguem em ritmo acelerado, com equipes atuando simultaneamente em dois pontos da rodovia, um em Rio Claro e outro em Cordeirópolis. A liberação dos trechos concluídos deverá ocorrer de forma gradual, após as adequações de segurança necessárias.

Ao todo, serão 40 quilômetros de faixa adicional em ambos os sentidos, totalizando 80 quilômetros de pista ampliada. Os trabalhos partem do km 153, no entroncamento com a SP 330 - Rodovia Anhanguera, em Cordeirópolis, e seguem até o km 193, na altura da alça de acesso a Corumbataí. O prazo para conclusão das obras é de três anos.

O objetivo das intervenções é aumentar a fluidez do trânsito e a segurança para os motoristas que trafegam pela Rodovia Washington Luís nesse trecho. O projeto conta com um investimento total de R$ 260 milhões e prevê a implantação de faixas adicionais, o que exigirá serviços de readequação estrutural, como o alargamento e o prolongamento de 38 estruturas de concreto, incluindo 18 viadutos e 20 passagens para animais.

Outras melhorias

O cronograma das obras inclui a construção de um dispositivo de retorno em desnível, com rotatórias, no km 157+700. Essa nova estrutura viária conectará a SP 310 ao futuro contorno rodoviário de Cordeirópolis. Além disso, será implantado um sistema de iluminação inteligente com luminárias abastecidas por energia solar em 12 quilômetros da rodovia, o que proporcionará mais segurança aos usuários durante a noite.

Outro aspecto fundamental do projeto é a instalação de novos sistemas de drenagem em 65 quilômetros do trecho em obras. As melhorias incluem a reformulação de canaletas, bueiros e drenos, que ajudarão a manter a rodovia em condições ideais de tráfego, mesmo nos períodos de chuvas. Além dos benefícios estruturais, as obras também trazem um impacto social significativo, com a geração de cerca de 500 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local.

Para o superintendente de Obras da Eixo SP, José Geraldo de Andrade, a implantação da terceira faixa representa um marco na modernização da Rodovia Washington Luís. "Essa obra é uma resposta à crescente demanda por mais fluidez no trânsito da SP 310, que recebe um volume cada vez maior de veículos diariamente", afirma. As intervenções, segundo ele, trarão benefícios como a redução do tempo de viagem, a diminuição dos congestionamentos e a melhoria da segurança viária, atendendo às necessidades dos usuários e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

