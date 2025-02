Duplicação da SP-318 entre São Carlos e Rincão avança com novas frentes de trabalho

Obras de duplicação na SP-318 - Crédito: divulgação

As obras de duplicação da Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318), entre São Carlos e Rincão, alcançaram 14% de execução. O empreendimento, que compreende o trecho do km 249 ao km 280, é executado pela concessionária ViaPaulista, sob supervisão técnica da ARTESP - Agência de Transporte do Estado de São Paulo. O investimento total previsto é de R$ 176 milhões.

O projeto abrange 31 quilômetros de vias duplicadas. Entre o km 249 e o km 254, as obras estão em fase avançada, com a execução da base do pavimento e do revestimento asfáltico em curso. Paralelamente, as equipes estão construindo as drenagens superficiais, estruturas que precedem o acabamento com revestimento vegetal.

No dispositivo do km 253, aproxima-se a etapa de lançamento das vigas sobre o viaduto que servirá de retorno em desnível após a segmentação total do fluxo de veículos. Entre o km 254 e o km 263, as equipes realizam a terraplenagem, sub-base de pavimento e drenagens profundas. O dispositivo do km 249 está no estágio de terraplenagem e de drenagem profunda. Na altura dos quilômetros 259, 263 e 274, ocorrem os serviços de limpeza e fundação dos viadutos nos dispositivos de retorno.

Com a modernização, a SP-318 contará com duas novas faixas de rolamento. A divisão dos sentidos norte e sul será feita por elementos de contenção longitudinal, proporcionando maior segurança para os usuários. Além disso, haverá implantação de nova sinalização vertical e horizontal. Essa melhoria beneficiará diretamente os municípios de São Carlos, Rincão, Guatapará, Araraquara, Américo Brasiliense e Santa Lúcia, que somam cerca de 550 mil moradores.

Leia Também