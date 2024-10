Dupla Maria Cecília & Rodolfo abre nesta sexta-feira a 2ª edição do Rincão Rodeio Show

SIGA O SCA NO

11 Out 2024 - 07h04

11 Out 2024 - 07h04 Por Da redação

Dupla Maria Cecília e Rodolfo - Crédito: Reprodução Manual da Mamãe

A cidade de Rincão está em contagem regressiva para a 2ª edição do Rincão Rodeio Show, que promete agitar o fim de semana com muita música, rodeio e diversão. O evento que começa nesta sexta-feira (11) contará com grandes nomes da música sertaneja e diversas atrações para todos os gostos.

Atrações imperdíveis:

Sexta-feira, 11: A dupla Maria Cecília & Rodolfo abre a festa com seus maiores sucessos.

A dupla Maria Cecília & Rodolfo abre a festa com seus maiores sucessos. Sábado, 12 (feriado): Munhoz & Mariano prometem animar o público com um show inesquecível.

Munhoz & Mariano prometem animar o público com um show inesquecível. Domingo, 13: A tradicional dupla Rio Negro & Solimões encerra o evento com muito romantismo e energia.

Além dos shows, o público poderá aproveitar:

Super Rodeio: Com montarias radicais que prometem tirar o fôlego.

Com montarias radicais que prometem tirar o fôlego. Rodeio Mirim: Para a criançada se divertir montando carneiros.

Para a criançada se divertir montando carneiros. Prova do Tambor: Uma das provas mais emocionantes do rodeio.

Uma das provas mais emocionantes do rodeio. Parque de Diversões: Com diversas opções de brinquedos para todas as idades.

Entrada solidária:

A entrada para o evento é solidária. Ao doar 1kg de alimento não perecível (arroz, feijão, óleo ou leite), o público garante seu ingresso e ainda contribui com uma causa nobre. Os pontos de troca são:

Belinelli

Fundo Social

CRAS

Mega Supermercado

Moradores de outras cidades podem realizar a troca em qualquer loja Belinelli ou na portaria do evento.

Informações e reservas dos camarotes pelo telefone (16) 99993-2603.



Leia Também