Dupla é flagrada furtando mais de dez sacos de laranjas em fazenda de Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Dois homens foram flagrados ao furtarem laranjas nesta noite de sexta-feira (01), em uma fazenda localizada na cidade de Ibaté.

Segundo informações, os furtos de laranjas na propriedade são constantes, quase diários, e nesta ocasião, funcionários responsáveis pela segurança do local, flagraram os dois homens cometendo o crime, já com mais de dez sacos cheios com as frutas, separados para levar.

Com a chegada dos seguranças, um dos ladrões fugiu com o carro usado por eles, mas o outro foi detido.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu o acusado ao plantão policial, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

