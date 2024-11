Dupla é detida com motos furtadas e adulteradas em Ibaté

Um homem e um adolescente foram detidos em Ibaté, acusados de receptação e adulteração nesta sexta-feira (01), em Ibaté.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo Jardim Cruzado, quando avistaram dois suspeitos em duas motos, que tentaram fugir ao avistar a viatura.

Um deles tentou esconder a moto em sua residência, mas foi abordado, e além da moto que era produto de furto em São Carlos, foi encontrada uma moto desmontada.

Com o outro suspeito, foi encontrada uma moto com o número do chassi suprimido e o número do motor não cadastrado, além de duas máscaras de palhaço.

Os dois foram conduzidos à delegacia de Ibaté, sendo o maior recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos e o menor, entregue aos responsáveis.

Leia Também