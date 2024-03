Dupla é detida com drogas e viatura da GCM é apedrejada em Ibaté

SIGA O SCA NO

Um jovem e um adolescente foram detidos com entorpecentes na manhã deste domingo (24), em Ibaté e durante a abordagem a viatura da GCM foi danificada à pauladas e pedradas por populares.

De acordo com informações, uma viatura da Guarda Municipal de Ibaté realizava um patrulhamento ao redor da UBS do Jardim Cruzado, quando avistaram uma motocicleta sem placas e deram ordem de parada. O condutor empreendeu fuga e foi acompanhado pela equipe por várias ruas do bairro, até passar novamente pelo mesmo local, onde outro suspeito, que estava em uma esquina conhecida como ponto de tráfico, atirou uma pedra contra a viatura.

O acompanhamento contiunou até o suspeito parar e tentar fugir a pé, sem sucesso, pois foi capturado.

Nesse momento chegaram vários homens, vindos das "biqueiras" da região, armados com pedras, tijolos, pedaços de madeira e até enxadas, ameaçando os guardas municipais, tentando recuperar a moto, porém chegaram outras equipes da GCM e da Polícia Militar, que foram em apoio, e eles se dispersaram.

A moto foi apreendida, mas não estava com queixa de furto ou roubo.

O menor que jogou pedra na viatura e outro suspeito, que estava com ele, foram abordados e com eles foi encontrado drogas, dinheiro e celular, sendo ambos detidos e conduzidos ao CPJ, permanecendo à disposição da Justiça.

