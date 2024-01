Dupla é detida pela GCM após assalto a farmácia em Ibaté

SIGA O SCA NO

O simulacro de arma de fogo foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Dois assaltantes foram detidos por guardas municipais de Ibaté, após um assalto a uma farmácia na esquina da Avenida São João com a rua Santa Iria, no centro de Ibaté. O crime aconteceu por volta das 21h40 desta quinta-feira, 11.

Os GMs foram acionados após denúncia de que um trio invadiu a farmácia e que um dos criminosos estaria armado. Foi apurado ainda que uma das vítimas teria disso agredida na cabeça, sendo necessária passar por atendimento médico, devido a um corte profundo (foram necessários quatro pontos).

Com as características dos suspeitos, os GMs iniciaram diligências e localizaram um dos acusados, um adolescente de 16 anos que foi reconhecido pelas vítimas.

Com acesso as imagens das câmeras de segurança, foi identificado mais um suspeito, um bandido de 22 anos que foi localizado em sua casa e confessou a participação no crime. Na casa dele, uma blusa utilizada na ação delituosa. O terceiro comparsa conseguiu a fuga.

A ação contou ainda com apoio da Polícia Militar que encaminhou a dupla detida à CPJ, onde foi autuada em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também