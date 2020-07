Dois morrem em confronto com o Baep

Local onde ocorreu o confronto - Crédito: X-Tudo Ribeirão

Dois criminosos morreram em confronto com o BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Policia) na madrugada desta quinta-feira (30), na estrada velha de Jardinópolis, em Ribeirão Preto. No porta-malas do carro que os bandidos estavam havia um corpo de um homem em decomposição.

Policiais foram até o local após denúncias anônimas que um carro estaria desovando um corpo.

Quando perceberam a presença do BAEP, os criminosos efetuaram disparos na direção dos policiais. Um dos tiros atingiu o colete balístico de um sargento.

No revide os dois bandidos foram atingidos e morreram no local. Com eles foram encontrados uma pistola calibre 765 e um espingarda calibre 12.

Durante vistoria no Polo com placas de São Paulo os PMs localizaram o corpo enrolado em uma lona, no porta-malas.

O sargento que foi atingido pelo disparo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e passa bem.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e aguardam por identificação.

