Dentista que estava desaparecido é encontrado morto em Rio Claro

O corpo de um jovem dentista que estava desaparecido foi encontrado em uma mata em Rio Claro, na tarde desta quarta-feira (29).

Renan Cardoso, 26 anos, estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (28) e a família já havia registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento.

O carro dele foi encontrado abandonado e sem as rodas em uma área de mata, no bairro São Miguel, na região da Estrada do Bomba e depois disso um amigo encontrou o corpo em uma vala, em um local de difícil acesso, na mesma região.

Equipes dos Bombeiros estão trabalhando para retirar o corpo, que não apresenta sinais de perfurações e deverá ser encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para passar por necropsia que apontará a causa da morte.

A equipe de perícia também está trabalhando no local.

