DAE de Ibaté informa que pode faltar água nesta sexta-feira (23)

SIGA O SCA NO

Torneira - Falta de água - Crédito: Agência Brasil

O DAE Ibaté informa que na sexta-feira, 23 de agosto, haverá uma interrupção temporária no abastecimento de água das 7h às 10h, devido à manutenção emergencial em uma rede de 6 polegadas que apresentou um rompimento, no Jardim das Palmeiras II. A equipe do DAE já está atuando para solucionar o problema o mais rápido possível.

O DAE pede a compreensão de todos e recomendamos que os moradores das áreas afetadas utilizem água com moderação até a normalização do serviço.

Leia Também