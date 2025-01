Criança de 3 anos é encontrada pela Polícia Militar após se perder a 5 km de casa

Menino foi encontrado por policiais militares - Crédito: Flávio Fernandes

Na manhã deste sábado (11), a Polícia Militar resgatou um menino de 3 anos que estava perdido no Jardim Regina, próximo à rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), em Araraquara.

Jeferson Gabriel Rodrigues Pimentel foi visto sozinho, empurrando uma bicicleta na Avenida Engenheiro Camilo Dinucci, por um morador do bairro, que acionou a PM ao perceber a situação.

Os cabos Ranier, Leonardo e o soldado Tenório atenderam à ocorrência e, com o auxílio de um vizinho que reconheceu o menino, conseguiram localizar a mãe da criança.

O vizinho forneceu o endereço da família, permitindo que os policiais, com apoio do Conselho Tutelar, entrassem em contato com Rosemery Maria Pimentel, mãe do menino.

Rosemery, emocionada, agradeceu aos policiais pelo esforço. Ela foi advertida pelo Conselho Tutelar e afirmou que tomará mais cuidado com a supervisão do filho, que foi encontrado a 5 km de sua residência.

Colaborou Flávio Fernandes

