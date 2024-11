Criança de 2 anos morre após se afogar em piscina

Compartilhar no facebook

Criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. - Crédito: Flávio Fernandes

Maria Eduarda Baladi Rodrigues, de 2 anos, faleceu na tarde desta segunda-feira (25) após se afogar em uma piscina no bairro Vale do Sol, em Araraquara.

De acordo com informações, Duda, como era carinhosamente chamada, brincava na piscina de casa, localizada na Rua José Barbanti Neto. A mãe, de 38 anos, saiu rapidamente para buscar uma toalha e, ao retornar, encontrou a filha submersa.

Desesperada, a mulher pediu socorro, enquanto vizinhos e familiares iniciaram os primeiros socorros. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e a Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local.

Por cerca de 30 minutos, os socorristas tentaram reanimar a menina, que foi levada à UPA Central. No entanto, Duda não resistiu e faleceu no caminho.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para investigar as circunstâncias do acidente. O horário do velório e sepultamento ainda não foi definido.

Colaborou Flávio Fernandes

