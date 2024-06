Criança de 12 anos tem a mão queimada na chapa quente por comerciante

SIGA O SCA NO

Menino sofreu queimaduras - Crédito: Rota das notícias

Uma criança de 12 anos sofreu queimaduras após ter a mão forçada contra uma chapa quente de lanches por um vendedor de cachorro-quente. O caso aconteceu em Ibaté.

Segundo a genitora, o menino e seus colegas haviam acabado de sair da escola Edésio Castanho onde estudam e brincavam perto do carrinho de lanches quando questionaram o comerciante sobre um boato que circulava na escola de que ele "cuspia na chapa" dos cachorros-quentes. A mãe afirma que essa é uma história antiga na escola e que as crianças não tinham a intenção de ofender.

A genitora relata que após a pergunta, o homem agarrou o braço da criança e forçou a mão do menor contra a chapa quente, causando queimaduras graves na mão direita. A vítima inicialmente disse à mãe que havia caído e se ralado no chão, mas a genitora logo percebeu a gravidade da situação e, ao conversar com os colegas de seu filho, descobriu a verdade.

Ao confrontar o acusado, ele confirmou ser o agressor e disse que agiu por impulso e nervosismo. Ele se ofereceu para pagar pelos custos dos remédios e tratamentos da criança.

. O caso foi registrado como lesão corporal e será será investigado pela polícia civil.

A criança será submetida a exame de corpo de delito no IML de São Carlos.



O espaço está aberto caso o comerciante queira se manifestar.

