Cras Cruzado em Ibaté realiza solenidade e entrega certificados aos alunos

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através do Centro de Referência de Assistência Social – Cras Cruzado, que está sob a gestão da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, realizou, nesta terça-feira, 19, no Centro Cultural do Jardim Cruzado, a entrega de certificados aos alunos participantes das oficinas realizadas pelo Cras durante o ano de 2023.

A coordenadora do Cras, Vilma Souza, destaca que essas oficinas fazem parte do trabalho do Cras, que também realiza atendimentos, acompanhamentos com grupos e ações comunitárias. “Os alunos dos cursos de Cabeleireiro, Manicure, Corte e Costura, Ponto Cruz e Crochê receberam os certificados e estão aptos para o mercado de trabalho ou até mesmo abrir seu próprio negócio. Os cursos são ministrados por profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas. Os principais objetivos com essas oficinas é o estímulo à geração de renda e o fortalecimento dos vínculos comunitários”, detalhou.

O Cras através de suas atividades busca fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários. Promove aquisições sociais e materiais às famílias (potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidade), disponibilizando acesso aos Serviços, Programas, Projetos, Benefícios, Políticas Públicas e Direitos, previstos na Constituição Federal.

Amanda Affonso Vieira, coordenadora da Assistência Social, destaca que o Cras também realiza o enfrentamento das mais diversas vulnerabilidades sociais, como baixa renda familiar, violência, dependência química, articulações com a rede local (Serviços de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Judiciário, buscando a melhoria do trabalho Intersetorial. “Este equipamento da Assistência Social, atua de forma territorial. As áreas de maior vulnerabilidade do município abrangem os bairros Jardim Encanto do Planalto, Jardim Esfer, Jardim América, Jardim Cruzado I e II, Residencial José Giro e Jardim Primavera. Estima-se que este território, atualmente, compreenda 3.400 mil famílias, ou seja, 11 mil pessoas”, esclareceu.

Qualquer família em situação de vulnerabilidade e risco social, ou seja, famílias que apresentem pessoas com deficiência, idosos, crianças, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), idosos, deficientes e crianças, podem passar por atendimento e acompanhamento pelo Cras.

Para obter mais informações sobre cursos e atendimentos entre em contato pelo telefone 16 3343-5985, ou vá pessoalmente até o Cras Cruzado, que está localizado na rua João Fabiano, 10, no Jardim Encanto do Planalto, em Ibaté, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

