Corpo de motociclista que pode ter sido atingida por linha com cerol será enterrado em Rio Claro

Simone apresentava um corte profundo - Crédito: Arquivo pessoal

O corpo da motociclista Simone Maura Hebling, de 44 anos, será sepultado às 11h desta terça-feira (14), no Cemitério Memorial Cidade Jardim, em Rio Claro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Simone foi encontrada sem vida com um ferimento no pescoço no quilômetro 175 ds rodovia Washington Luís (SP-310). Ao lado estava a motocicleta que ela conduzia tombada.

A perícia encontrou um corte linear e profundo no pescoço da vítima. Há possibilidade de que o ferimento tenha sido causado por uma linha com cerol. Testemunhas disseram ter visto um menino saindo da área com uma pipa pouco antes do acidente.

