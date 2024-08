Corpo de idosa que morreu em acidente com elevador será cremado

Crédito: Flavio Fernandes

As irmãs, Sylvia Maria Prata Magalhães, de 85 anos, e Ana Maria Cunha Prata, de 79 anos, perderam suas vidas em um trágico acidente com elevador na tarde de quinta-feira (15), em Uberaba.

O corpo de Sylvia, que residia em Américo Brasiliense, será cremado nos próximos dias. A família da vítima confirmou a informação à funerária.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que pode estar relacionado a uma possível falha na manutenção do elevador, que segundo informações, estava programado para permanecer sempre no primeiro andar.

