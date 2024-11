Corpo de homem é encontrado no Jardim Icaraí, em Ibaté

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A polícia identificou o corpo de Gerson Eris Gomes de Souza, encontrado na manhã desta sexta-feira caído próximo a caçambas em uma rua de terra no final da Rua Antônio Guarati, no Jardim Icaraí. Populares que passavam pelo local avistaram o homem desfalecido e acionaram as autoridades.

A funerária Terezinha de Jesus esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde um familiar fez o reconhecimento, posteriormente confirmado pela polícia. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. Após os procedimentos, o corpo de Gerson será encaminhado para Capela do Alto Alegre, na Bahia, onde ocorrerá o sepultamento.

Leia Também