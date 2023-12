Corpo de dentista que morreu após carro cair em represa será enterrado nesta terça-feira (19)

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

O corpo da dentista Karoana Nesry da Silva, de 27 anos, que morreu em um trágico acidente no último domingo (17), em Araraquara, será sepultado nesta terça-feira (19), na cidade de Tarumã/SP.

Karoana dirigia um Troller por uma estrada de terra na Chácara Flora, quando por motivos desconhecidos, perdeu o controle e caiu em uma represa. Ela ficou presa dentro do veículo, foi retirada com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada até a UPA Central, mas não resistiu e acabou falecendo. Outras três pessoas que estavam no carro conseguiram se salvar.

