Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro

SIGA O SCA NO

Local onde Palio foi localizado - Crédito: Flávio Fernandes

A Polícia Civil de Araraquara investiga a morte de uma pessoa cujo corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na tarde desta terça-feira (20). O veículo, um Fiat Pálio 2015, foi localizado em chamas em uma área rural da cidade.

As causas do incêndio e da morte ainda são desconhecidas. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local e auxiliar nas investigações.

Já o corpo foi levado ao IML onde aguarda por identificação.

Leia Também