Continua foragido jovem acusado de matar o irmão em Ibaté

05 Out 2020 - 16h42

Alisson Da Rocha Lima está foragido - Crédito: Arquivo Pessoal

Continua foragido o jovem acusado de matar o próprio irmão em Ibaté. O crime aconteceu após uma briga no início da noite da última quinta-feira (1º), na rua José Graciano, no Jardim Popular.

A vítima, Adenilson da Rocha Lima teria discutido com a cunhada por ameaças feitas em uma rede social e xingamentos à sua família.

Na noite do crime, o irmão foi tirar satisfações com Adenilson. Ele chegou em um Gol e encontrou a vítima na frente de casa junto com um amigo.

Armado com uma barra de ferro, Alisson Da Rocha Lima, 23, passou a desferir golpes contra o irmão. Kaike José Pedroso foi em defesa do amigo e também acabou agredido.

Adenilson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Já Kaike foi medicado e liberado.

