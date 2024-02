Com suspeita de dengue, estudante de medicina morre e universidade suspende aulas na região

SIGA O SCA NO

Com suspeita de dengue, Bia Scabello morreu em Matão - Crédito: Arquivo pessoal

A universitária Beatriz Vidal Scabello, 18 anos, estudante de medicina na Uniara (Universidade de Araraquara), morreu nesta quarta-feira, 28, vítima de uma parada cardíaca, enquanto recebia atendimento médico em um hospital particular de Matão.

Conhecida como Bia, havia a suspeita que estaria com dengue. Sua morte causou comoção nas redes sociais e a Uniara suspendeu as aulas nesta quinta-feira, 29.

Bia residia em Matão e com suspeita de estar com a doença, procurou atendimento médico. Porém, por causas a serem apuradas pela Polícia Civil, sofreu a parada cardíaca.

O corpo de Bia está sendo velado nesta quinta-feira, 29, em Matão, onde ela será sepultada no cemitério municipal da cidade.

Nota da Uniara

A Uniara, onde Bia estudava, emitiu uma nota oficial suspendendo as aulas: “Comunicamos a todos vocês que as aulas do curso de medicina estão suspensas na data de hoje, para que possamos prestar nossas últimas homenagens na despedida dessas duas criaturas queridas, que compartilharam conosco breves ou longas histórias de suas vidas”.

