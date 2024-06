Colisão traseira envolvendo caminhões deixa um ferido na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões deixou um homem de 58 anos ferido na noite desta segunda-feira (17), na rodovia Washington Luiz, em Ibaté.

De acordo com informações obtidas no local, o caminhão carregado com adubo transitava no sentido interior/capital, quando no quilômetro 246 uma carreta carregada com produtos do Mercado Livre colidiu fortemente contra a traseira do veículo.

Apesar da força do impacto o motorista da carreta não ficou preso nas ferragens e após ser socorrido pelo resgate da concessionária, foi encaminhado até a Santa Casa de São Carlos. Ele sofreu um ferimento no nariz.

Após o impacto, o caminhão com adubo foi parar no canteiro central. O motorista não teve ferimentos.

Por causa do acidente, o trânsito de veículos precisou ser desviado, o que causou congestionamento.

As causas da colisão são desconhecidas.

