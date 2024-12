Colisão frontal mata uma pessoa e deixa outras duas feridas na SP-304

Na noite desta terça-feira (17), um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida na rodovia SP-304, na região de Dois Córregos/SP.

Segundo informações da Artesp, o automóvel Gol trafegava no sentido oeste quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a faixa contrária, e colidiu frontalmente com um automóvel Corsa. Após o impacto, ambos os veículos permaneceram imobilizados sobre a pista. Um ocupante do Corsa morreu no local e outro ficou ferido. Já o motorista do Gol foi socorrido em estado grave. As causas do acidente serão investigadas.

Leia Também