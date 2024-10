Colisão entre Van e Carreta deixa duas vítimas fatais na SP-308

Um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou duas pessoas mortas na noite desta quinta-feira (17) na Rodovia do Açúcar (SP-308), em Rio das Pedras, região de Piracicaba.

De acordo com informações da Artesp, a van colidiu na traseira da carreta, que seguia no sentido sul. Com o impacto, a van ficou parcialmente destruída e as duas vítimas ficaram presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate das vítimas que estavam na Van, mas elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

A Polícia Rodoviária esteve no local e isolou o local para a realização da perícia que irá apurar as causas do acidente. O trânsito ficou congestionado na região por algumas horas, mas já foi normalizado.

