Colisão entre caminhões deixa vítimas presas entre às ferragens na Washington Luís

Crédito: Flávio Fernandes

Dois homens ficaram feridos e presos às ferragens após uma colisão entre dois caminhões na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara, na noite de quarta-feira (7). O acidente ocorreu no km 267, sentido interior-capital.

De acordo com informações preliminares, um caminhão de laranja foi atingido por trás por um veículo menor. As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e socorridas. A Polícia Rodoviária Militar esteve no local, realizou o teste do bafômetro no condutor do caminhão de laranja (com resultado negativo) e interditou a via temporariamente. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Leia Também