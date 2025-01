Colisão entre caminhões deixa carga espalhada no acostamento

Compartilhar no facebook

Na noite desta quinta-feira (23), uma colisão envolvendo dois caminhões foi registrada na rodovia Washington Luís. Segundo relatos da Artesp, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

O condutor de um caminhão VW 24.250 tentou realizar a manobra e acabou atingindo a lateral de um caminhão VW 19.330. Com o impacto, ambos os veículos permaneceram sobre a faixa de rolamento, enquanto algumas caixas vazias transportadas pelo caminhão VW 19.330 caíram no acostamento.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A via precisou ser parcialmente interditada para a retirada dos veículos e da carga espalhada. Equipes da Polícia Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia atuaram no local para normalizar o tráfego.

As causas do acidente serão investigadas.

