Coleta de lixo no Centro de Ibaté passa a ser realizada durante o dia a partir desta segunda-feira (

Coleta de lixo Ibaté - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, informa que uma coleta de lixo doméstico no Centro da cidade será realizada no período diurno a partir de 14 de outubro, alterando o antigo horário noturno. A alteração visa alinhar o horário de coleta do Centro com o restante da cidade, onde o serviço já ocorre durante o dia.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Daniel Luis Antonio Cardoso, a mudança tem como objetivo melhorar a eficiência do serviço. "A partir dessa alteração, o Centro de Ibaté passa a ter coleta de lixo no mesmo horário que o restante da cidade, a partir das 7h. Essa medida visa garantir maior eficiência e facilitar a logística, além de melhorar a qualidade do serviço para os moradores", afirmou o secretário.

A coleta de lixo doméstico ocorre de segunda a sábado, sempre a partir das 7h, e a Prefeitura reforça a importância de que os moradores se adaptem ao novo horário, colocando o lixo nas ruas antes desse horário para evitar acúmulo.

Descarte adequado de materiais perfurocortantes

A Prefeitura de Ibaté também alerta para a necessidade de cuidados especiais no descarte de materiais perfurocortantes, como vidros quebrados, agulhas e até palitos de espeto de churrasco, que podem representar sérios riscos à segurança dos coletores. Quando descartados de maneira convencional, esses itens podem causar acidentes tanto no momento da coleta quanto no relacionado.

A orientação é que materiais cortantes, como vidros, sejam devidamente embalados, preferencialmente em caixas de papelão ou embrulhados em jornais. Agulhas e objetos pontiagudos devem ser acondicionados em recipientes rígidos, como garrafas plásticas. O cuidado no descarte desses itens é fundamental para proteger os coletores e garantir um ambiente mais seguro para todos.

Leia Também