Ciúme teria motivado morte de adolescente em cidade da região

Diogo Henrique Escobar tinha 17 anos

A Polícia Militar prendeu na tarde de sexta-feira (9) um jovem de 21 anos acusado de assassinar o adolescente Diogo Henrique Escobar, de 17 anos, em Santa Ernestina. O crime teria sido motivado por ciúmes, após a vítima ter se relacionado com a namorada do suspeito.

O rapaz, que já tinha um mandado de prisão temporária em seu desfavor, foi encontrado em uma casa na Rua Telles dos Reis, no Jardim Corona, após denúncia anônima. No momento da prisão, ele quebrou o seu celular, mas a polícia encontrou 52 gramas de maconha e R$ 534 em dinheiro no imóvel.

Diogo estava desaparecido desde o último domingo (4), quando foi visto pela última vez com amigos na parte alta da cidade. Familiares e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais e realizaram orações para tentar localizá-lo.

A polícia já investigava o desaparecimento e identificou pessoas suspeitas de envolvimento no crime. O suspeito foi ouvido por cerca de cinco horas na última segunda-feira (5).

O delegado Renato Cândido Soares aguarda o laudo da perícia para determinar a causa da morte de Diogo, já que o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição. O celular do acusado foi apreendido e passará por perícia, e o conteúdo do aparelho pode ajudar nas investigações.

Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública da cidade. A Polícia Civil continua investigando o caso e busca identificar outros envolvidos no crime.

