Cinco jovens são detidos após incêndio criminoso em mata

Na noite de sábado (28), cinco jovens, com idades entre 14 e 19 anos, foram detidos pela Polícia Militar após iniciarem um incêndio em uma mata localizada ao lado do Shopping Jaraguá, no Jardim dos Manacás, em Araraquara.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e, com o apoio da brigada de incêndio do shopping, conseguiu controlar as chamas. No entanto, cerca de 250 m² de vegetação foram consumidos pelo fogo.

A ação criminosa dos jovens foi flagrada por um segurança do shopping durante uma ronda de rotina no estacionamento de motocicletas. Segundo o segurança, dois dos detidos portavam isqueiros e um sexto indivíduo conseguiu fugir do local.

Durante o interrogatório, os cinco jovens detidos afirmaram que o indivíduo foragido teria ateado fogo na mata "para fazer graça" e, ao perceber a presença do segurança, fugiu, deixando os demais para trás.

O caso foi registrado como "provocar incêndio em mata ou floresta" e será investigado pela Central de Polícia Judiciária (CPJ) com o auxílio das imagens das câmeras de segurança do shopping.

Os quatro adolescentes foram liberados para seus responsáveis, enquanto o jovem de 19 anos permanece preso na Cadeia Pública de Santa Ernestina à disposição da Justiça.

