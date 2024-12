Cidade da região registra duplo homicídio

Crédito: Grupo Rio Claro

Na noite deste sábado (7), um ataque violento em uma área rural de Rio Claro (SP) resultou na morte de dois homens e deixou uma mulher ferida. O crime ocorreu por volta das 22h50, na Rua Seis, conforme informações do Plantão Policial.

As vítimas fatais foram identificadas como Arthur Henrique Curilla Garcia, de 32 anos, e Marco Aurélio Almeida da Cruz, de 34 anos. Arthur foi encontrado no banco do motorista de um veículo, alvejado por aproximadamente 15 disparos que atingiram cabeça, braço direito, lateral do corpo e rosto. Já Marco estava caído na via pública, atingido por pelo menos dez tiros no tórax, abdômen, mão esquerda, ombro e face.

A terceira vítima, uma mulher que estava no banco do passageiro do veículo, foi baleada no braço. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para atendimento médico.

No local do crime, a perícia técnica recolheu 42 cápsulas de diferentes calibres, incluindo munições de .40, 5.56, .308 e dois projéteis de calibre 9x39mm, este último utilizado em armamentos de origem soviético-russa. O veículo foi apreendido e levado ao Pátio São Lucas, enquanto a Polícia Civil expediu requisições para exames necroscópicos das vítimas e análise das munições.

O caso, investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio

