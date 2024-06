Cidade da região recebe Campeonato de Balonismo

Campeonato de Balonismo começa hoje em Rio Claro - Crédito: divulgação

As competições do Campeonato Brasileiro de Balonismo Feminino e da Copa Brasil de Balonismo serão realizadas a partir desta sexta-feira (21), em Rio Claro.

A presença do balonismo em Rio Claro faz parte das comemorações dos 197 anos do município. As atividades serão realizadas até segunda-feira, em horários e locais que serão definidos conforme as condições climáticas.

“Independentemente de onde serão feitas as decolagens, a população terá a oportunidade de ver os balões, pois eles percorrerão grandes distâncias no céu de Rio Claro”, afirma o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani.

O balonismo é uma tradição no município de Rio Claro, que tinha sido abandonada e foi resgatada pela atual administração municipal. “Atendemos aos pedidos da população e trouxemos o balonismo de volta, não só como atração de lazer para os rio-clarenses e moradores da região, mas também como incentivo à economia local”, afirma o prefeito Gustavo.

Rio Claro está recebendo mais de 30 balões para as disputas. As equipes são de várias partes do Brasil e estão hospedadas em hotéis da cidade.

Na noite de sábado (22), os balões farão uma exibição especial de night glow ao lado da pista do aeroporto municipal, na Avenida Amaral Gurgel. A expectativa é de um grande espetáculo de luzes e cores, ao som de música de qualidade.

Da assessoria de imprensa

