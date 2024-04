Ciclista morre atropelado em estrada vicinal

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes/Araraquara Agora

Um ciclista de 41 anos morreu atropelado na noite desta terça-feira (23), na estrada vicinal Francisco Zanin, em Araraquara. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do portal Araraquara Agora, Henrique Corrêa da Silva, de 41 anos, pedalava pelo local, quando por motivos a serem esclarecidos durante a investigação, foi atropelado por um motorista que fugiu sem prestar socorro. O veículo pode ser uma caminhonete, já que um retrovisor foi encontrado nas imediações do impacto.

Silva foi encaminhado até a Santa Casa de Araraquara com fraturas no braço esquerda e perna esquerda e faleceu no hospital.

O corpo será velado a partir das 13h30 no velório Bom Jesus e o sepultamento está marcado para acontecer às 16h30.

Fonte: Araraquara Agora

