Ciclista morre após ser atropelado por moto conduzida por adolescente

Crédito: Flavio Fernandes

Na noite deste domingo (12), um grave acidente na rodovia Manoel Borba (SPA-257), em Américo Brasiliense, resultou na morte do ciclista Márcio dos Santos Ferreira, de 31 anos.

Segundo informações, Márcio pedalava pelo acostamento da rodovia quando foi atingido por uma motocicleta conduzida por um adolescente de 16 anos. Testemunhas relataram que o menor estaria participando de um racha com amigos no momento da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao ciclista e ao adolescente, que sofreram ferimentos graves. Ambos foram levados ao hospital José Nigro Neto, em Américo Brasiliense. No entanto, Márcio não resistiu aos ferimentos e faleceu. O condutor da moto foi transferido para a Santa Casa de Araraquara, onde permanece internado em estado grave.

A motocicleta foi retirada do local antes da chegada da polícia, mas a área foi preservada pelos policiais militares rodoviários para a realização da perícia. O corpo de Márcio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Câmeras de segurança instaladas na rodovia podem auxiliar nas investigações do caso. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial, e a Polícia Civil está apurando as circunstâncias do acidente.

