Centro de Zoonoses de Ibaté Proporciona Café da Manhã para Frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade

Crédito: Divulgação

O Centro de Zoonoses de Ibaté teve a honra de proporcionar um delicioso e nutritivo café da manhã para os 130 frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade. Esse evento especial, que aconteceu na última semana, foi planejado com carinho e dedicação juntamente com a equipe Assistência Social e CRAS, visando promover momentos de alegria, integração e bem-estar para os frequentadores.

A mesa do café da manhã foi cuidadosamente preparada, oferecendo uma variedade de opções saborosas. Entre as delícias servidas, destacaram-se frutas frescas, pães, cachorro quente, bolos caseiros, pipoca, algodão doce, café e doces típicos juninos. Cada detalhe foi pensado carinhosamente para atender os gostos dos frequentadores, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

O evento foi também uma oportunidade para estreitar os laços entre o Centro de Zoonoses e a comunidade da melhor idade, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar de todos. Além do café da manhã, os participantes tiveram a chance de interagir, trocar histórias e fortalecer amizades em um ambiente acolhedor e alegre.

O café da manhã contou ainda com a presença do prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, que fez questão de prestigiar o evento e interagir com os frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade. Sua participação foi muito apreciada por todos, demonstrando o comprometimento da administração municipal com ações que promovem o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos da cidade. "É uma alegria imensa poder participar deste café da manhã especial junto aos nossos queridos frequentadores do Centro de Convivência da Melhor Idade. Este evento representa o nosso compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida da nossa população. Momentos como este são fundamentais para fortalecer os laços comunitários e promover a saúde e a felicidade de todos. Parabenizo o Centro de Zoonoses e todos os envolvidos pela iniciativa e reafirmo que a nossa administração continuará trabalhando incansavelmente para proporcionar mais ações e eventos que beneficiem nossos cidadãos. Juntos, estamos construindo uma Ibaté mais acolhedora e saudável para todos", afirmou o gestor.

