Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté visita a tradicional Feira do Bordado de Ibitinga

Crédito: Divulgação

O Centro de Convivência da Melhor Idade de Ibaté realizou na última quinta-feira, 11, uma emocionante viagem à famosa Feira do Bordado de Ibitinga. O evento proporcionou aos 46 participantes uma experiência rica em cultura e tradições artesanais.

Os idosos tiveram a oportunidade de explorar a vasta gama de produtos bordados, que são a marca registrada de Ibitinga. Desde roupas de cama e mesa até acessórios e peças decorativas, a feira ofereceu uma variedade incrível de itens artesanais, mostrando o talento e a dedicação dos artesãos locais.

A coordenadora do Centro de Convivência da Melhor Idade, Dirce P. Lopes, destacou a importância dessas atividades para o bem-estar e a qualidade de vida dos frequentadores da Melhor Idade. "Essas viagens são fundamentais para promover a socialização e proporcionar momentos de alegria e descontração para os nossos idosos. Estamos sempre buscando oportunidades para enriquecer a vida deles com novas experiências", afirmou. "Investir no bem-estar da Melhor Idade é uma prioridade. Queremos garantir que todos tenham acesso a atividades que promovam a saúde, o bem-estar e a integração social", disse.

Passeios como esse acontecem com frequência durante o ano, oferecendo aos idosos de Ibaté a chance de participar de diversas atividades culturais, recreativas e de lazer. Essas iniciativas são planejadas cuidadosamente para atender aos interesses e necessidades destas pessoas, garantindo que todos tenham oportunidades de vivenciar momentos especiais e enriquecedores.

A viagem à Feira do Bordado de Ibitinga foi, sem dúvida, um sucesso, proporcionando aos idosos de Ibaté um dia memorável e cheio de novas descobertas. O Centro de Convivência da Melhor Idade continua a planejar novas atividades e passeios, sempre visando o bem-estar e a alegria de seus participantes.

