Centro Cultural de Ibaté oferece vagas remanescentes em cursos gratuitos

Crédito: Divulgação

O Centro de Formação Artística “Anna Ponciano Marques”, mais conhecido como Centro Cultural de Ibaté, está oferecendo vagas remanescentes para diversos cursos gratuitos, ampliando as oportunidades de acesso à arte e cultura para toda a comunidade de Ibaté.

As opções de cursos incluem Dança de Rua, Circo, Canto, Violino e Teclado, cada um deles proporcionando uma imersão no universo artístico, com o objetivo de desenvolver habilidades técnicas e expressivas nos participantes.

Localizado na rua Itirapina, s/n, no Jardim Cruzado, o Centro é um espaço dedicado à formação e valorização das artes, oferecendo uma estrutura adequada para o ensino das diferentes modalidades. O ambiente é acolhedor e voltado para o desenvolvimento de talentos locais, incentivando a criatividade e a integração social.

É importante destacar que todas as atividades são ministradas por profissionais altamente qualificados, com vasta experiência em suas respectivas áreas, garantindo um ensino de qualidade e a evolução contínua dos alunos. As vagas são limitadas e, embora o Centro Cultural esteja situado no Jardim Cruzado, as atividades atendem a toda a população de Ibaté, sem restrição apenas aos moradores do bairro.

Além disso, para aqueles que optarem por cursos que utilizam instrumentos musicais, como Violino e Teclado, não é necessário possuir o próprio instrumento. A instituição oferece toda a infraestrutura necessária, incluindo os instrumentos, para que todos possam participar das aulas sem impedimentos. Essa iniciativa assegura que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender e desenvolver suas habilidades, independentemente de sua situação financeira.

Os interessados em se inscrever devem comparecer ao local no período das 8h às 12h ou das 13h às 17h, munidos de documentos pessoais e comprovante de endereço. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada. Não perca a chance de fazer parte dessa iniciativa que contribui para a formação cultural e artística de Ibaté.

