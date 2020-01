Centro Comunitário de Ibaté abre inscrições para diversos cursos profissionalizantes

No Centro Comunitário, curso para sombrancelhas - Crédito: Divulgação

A partir do dia 5 de fevereiro, o Centro Comunitário “João Baptista Lopes”, em Ibaté, abrirá as inscrições para diversos cursos profissionalizantes, que são oferecidos gratuitamente pela Prefeitura Municipal.

A coordenadora do local, Dirce Lopes Peruchi, explica que os cursos possuem certificados de conclusão, válidos em todo o território nacional. “Muitas pessoas que se forma em nossos cursos, abrem seus próprios negócios e ajudam significativamente na renda familiar”, contou.

As inscrições devem ser feitas no próprio Centro Comunitário, situado à rua Dr. Teixeira de Barros, ao lado do Estádio Municipal, das 8h às 11h. Para efetuar a inscrição, o munícipe deve estar portando RG e comprovante de endereço.

Para o prefeito José Luiz Parella, atualmente, é muito importante que as pessoas busquem uma profissão e se preparem para o mercado de trabalho. “Estamos cumprindo com nosso papel, oferecendo oportunidade para que nossa população se prepare e se qualifique para conseguir uma ocupação ou aumentar a sua renda financeira, tanto no Centro Comunitário quanto no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro Cultural, ambos no Jardim Cruzado”, destacou.

Veja quais cursos são oferecidos:

· Cabeleireiro Diurno (18 vagas)

· Cabeleireiro Noturno (18 vagas)

· Barbeiro (18 vagas)

· Escola de Moda (30 vagas)

· Crochê (45 vagas)

· Pintura (10 vagas)

· Manicure (50 vagas)

· Design de Sobrancelhas (15 vagas)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também