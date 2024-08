Casal perde a vida em acidente na SP-215

Crédito: Artesp

Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 2, na Rodovia SP-215, próximo a Porto Ferreira, resultou na morte de duas pessoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária, um carro GM Corsa, que seguia no sentido Santa Cruz das Palmeiras a Porto Ferreira, tentou fazer um retorno improvisado e colidiu com uma motocicleta.

As vítimas fatais foram identificadas como Gino Caetano Barruchelli, 63 anos, e Gleizielle Cipriano, 29. Ambos foram socorridos em estado grave para o Hospital Dona Balbina, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com o relato do motorista do carro, ele aguardou um caminhão passar para realizar a manobra, mas não percebeu a motocicleta que vinha em sentido contrário. A colisão ocorreu na porta do passageiro, causando o capotamento do veículo.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência. O Instituto Criminalística de São Carlos foi acionado para realizar a perícia. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Leia Também