Casal morre após despencar de ponte

Crédito: arquivo pessoal

Um trágico acidente ocorrido na noite de domingo (11) na estrada municipal IBG-354, em Ibitinga, resultou na morte de Luciano Gonçalves de 43 anos e Ângela Conceição Pinto de 54. O casal seguia em uma motocicleta quando perdeu o controle e caiu de uma ponte localizada sobre a rodovia Deputado Victor Maida (SP-331).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a motocicleta seguia sentido bairro do Correguinho quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção ao tentar acessar o pontilhão. O veículo colidiu contra a defensa metálica, arremessando o casal de uma altura aproximada de 10 metros.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e encaminhadas à UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Perícia realizada no local constatou uma marca de frenagem de cerca de 2 metros, indicando uma tentativa do condutor de evitar a colisão.

O sepultamento do casal aconteceu na tarde de segunda-feira (12), no Cemitério Municipal de Ibitinga.

