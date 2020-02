Casal morre após carro ser atingido por caminhão de lixo na região

Carro onde o casal estava ficou destruído - Crédito: Colaborador

Duas pessoas morreram após a colisão envolvendo um carro e um caminhão de lixo no começo da tarde desta quinta-feira (27) em Piracicaba.

As vítimas estavam em um carro no cruzamento da avenida Raposo Tavares e Dona Anésia, no bairro Jaraguá. Assim que o sinal abriu o motorista avançou com o carro e foi colhido em cheio pelo caminhão da Piracicaba Ambiental que transitava pela Raposo Tavares e que estaria sem freios. O homem de 60 anos e a mulher de 57 morreram antes da chegada do socorro. Os ocupantes do caminhão não se feriram.

O filho das vítimas trabalha na empresa Piracicaba Ambiental e foi chamado para prestar auxílio aos colegas de trabalho e chegando ao local do acidente descobriu que as vítimas fatais eram os pais.

O casal que morava em Inhumas e estava em Piracicaba para resolver deixa seis filhos.

As causas do acidente serão apuradas.

