Carro de luxo se envolve em acidente em rodovia da região

Um acidente envolvendo um luxuoso Corvette e um veículo Spin mobilizou foi registrado na tarde de ontem (39), na rodovia Cândido Portinari, próximo ao Franca Shopping. Ninguém se feriu.

De acordo com o relato do condutor do Corvette, ele seguia em direção ao Franca Shopping quando foi surpreendido pela Spin, que teria invadido sua faixa ao desviar de uma motocicleta. A colisão foi violenta, arremessando a Spin por cerca de 50 metros até a mureta de proteção da pista.

O Corvette, avaliado em quase R$ 2 milhões e recém-importado dos Estados Unidos, estava em sua primeira viagem fora de Goiânia. Seu proprietário, também goianiense, está na cidade para participar de um evento de carros de luxo no Aeroporto Lund Presotto.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência e realizar os procedimentos de praxe. Uma faixa da rodovia precisou ser interditada para a remoção dos veículos, causando lentidão no trânsito.

