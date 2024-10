Carreta tomba em curva na Washington Luís

SIGA O SCA NO

08 Out 2024 - 12h48

08 Out 2024 - 12h48 Por Da redação

Um acidente envolvendo uma carreta causou interdição parcial na Rodovia Washington Luís (SP-310), na manhã desta terça -feira (8). De acordo com informações da Artesp, o condutor do veículo alegou que a carga se soltou em uma curva acentuada, fazendo com que ele perdesse o controle e tombasse o veículo.

O acidente ocorreu na altura do município de Corumbataí, sentido norte. Equipes de atendimento estiveram no local e constataram que o condutor não sofreu ferimentos e recusou atendimento médico.

Devido ao acidente, a faixa da esquerda da rodovia foi interditada e o tráfego foi desviado para o acostamento. Além disso, houve derramamento de diesel, o que exigiu a presença de equipes de limpeza. A Polícia Rodoviária autorizou o destombamento da carreta, que foi concluído às 11h29.

Leia Também