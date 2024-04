Carreta pega fogo após acidente na Washington Luís

Carreta após acidente na Washington Luís - Crédito: Flávio Fernandes

Um caminhão pegou fogo na tarde de hoje (23) na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara, após um acidente. O veículo, que saiu do Guarujá com destino a Mirassol, colidiu com uma estrutura de defesa metálica da pista e se arrastou por cerca de 100 metros, provocando o vazamento e a ignição do combustível.

Segundo informações da EcoNoroeste, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu na madrugada, próximo à base da empresa. O motorista, um homem de 53 anos, conseguiu se soltar do cinto de segurança e sair da cabine sem ferimentos antes do incêndio começar.

Equipes da EcoNoroeste foram acionadas para controlar o fogo, que atingiu a cabine do caminhão.

