Carreta colide contra Celta na Washington Luís

Na manhã desta quinta-feira (14), na altura do km 193 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí (SP), um Chevrolet Celta foi atingido lateralmente por uma carreta ao tentar parar no acostamento para uma breve pausa. Segundo a Artesp, o Celta seguia sentido capital/interior quando iniciou uma manobra para encostar no acostamento. No momento da parada, uma carreta que trafegava logo atrás colidiu com o veículo.

Uma ambulância foi acionada ao local para atender os envolvidos. Após avaliação pela Unidade de Suporte Avançado, os dois ocupantes do Celta e o motorista da carreta optaram por não serem encaminhados ao hospital.

A carreta seguiu viagem com destino a Catanduva, enquanto o Celta acionou o seguro e foi encaminhado para São Carlos.

Leia Também